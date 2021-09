METEO ABRUZZO: TEMPO PEGGIORA NEL FINE SETTIMANA , POSSIBILI PRECIPITAZIONI

Pioggia su tutta Italia sopratutto domenica e inizio settimana con tempo brutto. Sono queste le previsioni per il primo fine settimana di ottobre che vedrà l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, tra sabato e domenica cominceranno a soffiare venti dai quadranti meridionali che sporcheranno il cielo su molte regioni con nubi diffuse e a tratti anche compatte. Le uniche precipitazioni attese per sabato interesseranno la Sicilia, l’Appennino marchigiano e abruzzese e localmente la Sardegna settentrionale, anche sotto forma di temporale.

Da domenica i venti soffieranno di Scirocco anticipando l’arrivo di un fronte instabile che provocherà piogge al Nord, segnatamente su Liguria, Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia e anche sul Friuli Venezia Giulia. Altre piogge raggiungeranno pure Toscana e Lazio, specie su coste e immediato entroterra. Il sole invece non avrà alcun problema a splendere al Sud, in Sardegna e sui versanti adriatici centrali dove il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le precipitazioni attese domenica potranno presentarsi sotto forma di temporale, soprattutto in Liguria e risulteranno, almeno per il momento, più abbondanti sui settori alpini e prealpini. Infine, la perturbazione si intensificherà con l’inizio della prossima settimana.

Nel dettaglio: Giovedì 30. Al nord: molte nubi al Nordest e in Lombardia, precipitazioni in Emilia Romagna, ma migliora. Al centro: peggiora nel pomeriggio sui rilievi di Abruzzo, Molise e Lazio con temporali. Al sud: peggiora con temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Venerdì 1° ottobre. Al nord: molte nubi al Nordovest, piovaschi sulle Alpi, sole altrove.

Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: temporali in Sicilia, isolati sulla Calabria meridionale.

Sabato 2. Al nord: molte nubi, soprattutto al Nordovest. Al centro: qualche temporale pomeridiano sugli Appennini e piogge sparse sulla Sardegna settentrionale, nubi irregolari altrove. Al sud: temporali in Sicilia, nubi irregolari su Campania e Calabria (isolate precipitazioni), più sole altrove. Domenica piogge in arrivo al Nordovest, locali sulle coste tirreniche centrali, venti di Scirocco.