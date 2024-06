METEO ABRUZZO: TEMPO STABILE E ASSOLATO, DA DOMANI ARRIVA CALDO AFRICANO CON TEMPERATURE SOPRA I 35°

L’AQUILA – Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su subappenninche e sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sui massicci centrali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.

Nei prossimi giorni prima fiammata africana della stagione anche Abruzzo: l’anticiclone afro-mediterraneo porterà si condizioni di tempo stabile e ben assolato, ma anche una intensificazione progressiva del caldo, tanto che si potranno superare picchi di 35-36°C sulle zone interne dal 17-18 giugno.

Non si esclude altresì qualche isolato breve temporale di calore sui settori appenninici, specie tra Sibillini e Gran Sasso. Questa fase stabile e calda dovrebbe protrarsi almeno fino a venerdì prossimo compreso; a seguire possibili novità.