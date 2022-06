METEO ABRUZZO: ARRIVA TERZO ANTICICLONE AFRICANO, TEMPERATURE FINO A 37° NELLE AREE INTERNE

PESCARA – Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell’Estate 2022. A partire da oggi ci

avviamo ad affrontare almeno una settimana tra le più calde di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38°C in Valpadana e 40/43° nel Foggiano e nelle

zone interne della Sardegna e della Sicilia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che a essere colpito per primo sarà il Nord, seguirà poi il Centro e infine anche il Sud. Nel giorno del solstizio d’estate in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano fin dall’estate infuocata del 2003.

Un campo di alte pressioni abbraccia anche l’Abruzzo, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Caldo in intensificazione, con punte di oltre 36-37°C sulle zone interne, meno caldo ma a tratti più afoso lungo le coste.

Ventilazione fino a moderata prevalentemente dai quadranti occidentali sulle zone appenniniche, dai quadranti sud-orientali sulle coste tra notte e primo pomeriggio.

Caldo intenso a Castel di Sangro, 37°, Chieti 32.1°, L’Aquila 36.3° , Pescara 28.4°, Teramo 32.6°, Roseto degli Abruzzi, 30.9°, Campo imperatore 21°, Giulianova 29.9°, Lanciano 31.3°

Prati di Tivo, 28.6°