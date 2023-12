METEO ABRUZZO: TEMPO STABILE E TEMPERATURE SOPRA MEDIA, POI PERTURBAZIONE CON NEVE SOTTO 1000 METRI

L’AQUILA – Pressioni medio-alte interessano l’Abruzzo garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato e temperature in lieve aumento, e ben al disopra delle medie stagionali.

Già da domani ci sarà un peggioramento, con l’arrivo di una perturbazione, a carattere freddo, con piogge e rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. con quota neve in calo sin verso gli 800- 1000 metri.

Tendenza a graduale miglioramento nel weekend, specie da domenica, complice una progressiva rimonta dell’anticiclone da Ovest.

Per quanto riguarda oggi, Abruzzometeo prevede sulla nostra regione condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni anche se non si escludono addensamenti consistenti sulle zone montuose, in particolare sui rilievi Marsicani, sull’Alto Sangro e sull’Alto Aquilano nel corso della giornata. Possibili ampie schiarite sul versante adriatico nel corso della giornata, tuttavia dalle prime ore della mattinata di mercoledì la nuvolosità tornerà ad intensificarsi ad iniziare dalle zone interne e montuose, con venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) in rinforzo e temperature in ulteriore aumento sul versante adriatico.