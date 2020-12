METEO ABRUZZO: TEMPO STABILE FINO ALLA VIGILIA, FREDDO INTENSO E NEVE A NATALE E SANTO STEFANO

L’AQUILA – In Abruzzo i giorni che precedono il Natale saranno caratterizzati da condizioni generali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in collina e sulla costa.

La penisola è infatti interessata da residue condizioni di instabilità che si manifestano soprattutto sulle estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il tempo risulta stabile ma non mancano annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli.

A partire però dalla giornata di Natale, un impulso di aria molto fredda proveniente dall’Europa settentrionale che provocherà un veloce peggioramento delle condizioni atmosferiche e non so escludono al centro-nord e sulle regioni adriatiche, Abruzzo compreso, nevicate fino a bassa quota, in particolare nella giornata di Santo Stefano.

