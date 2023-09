METEO ABRUZZO: TEMPO VARIABILE TRA SOLE E NUVOLE PER TUTTA LA SETTIMANA

L’AQUILA – Ci attende, anche in Abruzzo, una settimana piuttosto dinamica, con tempo variabile in cui si alterneranno sole e nuvole ed instabilità. Queste le previsioni di 3b meteo.it. Nel dettaglio tra domenica e lunedì tempo nel complesso stabile, ma con nuvolosità irregolare medio/alta di passaggio. Temperature in aumento su valori pienamente estivi con picchi oltre 30 gradi localmente prossimi a 35 gradi lunedì nelle pianure, per venti di caduta dall’Appennino.

Martedì lieve cedimento dell’alta pressione, con possibile passaggio instabile temporalesco e temperature in moderato calo.

Migliora tra mercoledì e giovedì in un contesto generalmente asciutto associato comunque a nubi sparse di passaggio, in attesa di un possibile forte peggioramento verso il fine settimana, ancora da confermare e dettagliare.

Oggi in Abruzzo, per Abruzzometeo.it, si prevedono condizioni generali di tempo stabile ma con nubi medio alte e stratificate in graduale aumento nel corso della giornata. Nubi che favoriranno inizialmente delle velature un po’ su tutta la regione ma la nuvolosità tenderà ad intensificarsi nella seconda parte della giornata