METEO ABRUZZO: TEMPO VERSO MIGLIORAMENTO, TANTA NEVE A CAMPO IMPERATORE, APERTI IMPIANTI

L’AQUILA – Una circolazione fresca continua ad interessare il Mediterraneo centrale, e anche l’Abruzzo, rinnovando la nuvolosità nella regione con piogge a carattere sparso. Nei prossimi giorni ci sarà però qualche apertura in più, con ampi sprazzi di sole, specie in prossimità delle coste, ma con una spiccata instabilità diurna nell’entroterra, dove sono attesi nuovi rovesci o temporali. Il tutto in un contesto termico decisamente fresco per il periodo con valori sotto la media.

Intanto spopolano le suggestive immagini di campo Imperatore su Gran Sasso, dove con le precipitazioni degli ultimi giorni, la neve ha superato i due metri. Questa mattina, come comunica la scuola sci di Assergi, “cielo sereno, vento assente, temperatura 0,2°, visibilità ottima e neve nuova”, con gli impianti sciistici aperti.

In base alle previsioni di Abruzzometeo, “sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti sul versante adriatico, dove non si escludono occasionali deboli precipitazioni, specie nel Teramano, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è infatti prevista nel corso della mattinata, tuttavia dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedecollinari del Teramano, del Pescarese, del Chietino, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata. L’instabilità pomeridiana sarà presente anche nella giornata di venerdì”