METEO ABRUZZO: TEMPORALI E MAREGGIATE, ALLERTA GIALLA PROTEZIONE CIVILE

L’AQUILA – L’Abruzzo assieme al sud Italia è oggi investito da un vortice mediterraneo che continua la sua marcia verso levante posizionando il minimo di bassa pressione sul Tirreno meridionale, tra la Sardegna e la Sicilia.

Previste dunque per tutta la giornata di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, in particolare sulla costa, mentre nell’aquilano si può sperare anche in qualche schiarita.

Piogge abbondanti per tutta la giornata ma temperature in rialzo, con massime comprese tra 13 e 18 °C. Neve prevista sulle montagne abruzzesi oltre quota 1.800 metri.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per la giornata di oggi.

A seguire il bollettino diramato ieri

“Nel Bollettino di criticità regionale è sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell’Abruzzo a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici. Per la giornata di DOMANI, DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su TUTTE LE ZONE DI ALLERTA. Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

