METEO ABRUZZO: TEMPORALI IN ARRIVO IN ABRUZZO, BEL TEMPO A FERRAGOSTO

L’AQUILA – Nel corso dei prossimi giorni temporali e rovesci interesseranno frequentemente e con maggiore intensità i rilievi d’Abruzzo, ma non si esclude la possibilità per locali sconfinamenti sin verso la costa. Clima che risulterà ventoso, complici i venti di grecale che soffieranno con intensità fino a moderata-tesa, spazzando via la calura degli ultimi giorni. Temperature in generale calo, verso le medie del periodo, quindi con clima diurno comunque caldo ma non più estremo. Mare da poco mosso a mosso.

Da domenica ritorno dell’alta pressione con un Ferragosto all’insegna della stabilità

Domani un nuovo vortice in quota associato a un nucleo di aria più fresca (perturbazione numero 2 del mese) si affaccerà al Nordest per poi scivolare sabato lungo la penisola, e in questo suo movimento rinnoverà condizioni di instabilità.

Nella domenica che precede Ferragosto, invece, la pressione sarà in aumento con tempo diffusamente più soleggiato e temperature in aumento al Centronord.

Il rialzo termico proseguirà su gran parte del Centrosud anche il lunedì di Ferragosto – affermano i meteorologi di Meteo Expert – con ritorno di un caldo intenso nelle Isole.

Il Nordovest, il settore alpino centrale, l’Emilia e la Toscana potrebbero invece essere raggiunte da una perturbazione atlantica con possibile fase instabile e lieve calo nelle massime.

L’Italia, precisano i meteorologi di Meteo Expert, continua a essere interessata da una circolazione ciclonica in quota con correnti settentrionali che scorrono ai margini dell’alta pressione posizionata tra l’Europa centrale ed il Mediterraneo occidentale.

Con questa configurazione la massa d’aria sul nostro Paese rimane un po’ instabile, con effetti oggi ancora presenti tra il basso Lazio, parte del Sud e le Isole, e le temperature si mantengono su valori estivi ma contenuti con punte per lo più sotto i 32-34 gradi.

VENERDI 12 AGOSTO

Nord: Il tempo tenderà a peggiorare gradualmente al Nordest con temporali a carattere sparso, anche forti. Più soleggiato il Nordovest.

Centro: Cielo molto nuvoloso al mattino, poi con possibili precipitazioni nelle ore pomeridiane, specie sugli Appennini. Soleggiato in Sardegna.

Sud: Dopo una mattinata a tratti instabile, nel pomeriggio scoppieranno temporali su Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

SABATO 13 AGOSTO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo con più nubi al Nordovest.

Centro: Giornata a tratti instabile. Al mattino ci sarà qualche piovasco sulle coste tirreniche, al pomeriggio temporali in Abruzzo. Sole altrove.

Sud: Piogge mattutine in Campania, poi temporali diffusi su Appennini, zone vicine e Salento nel corso del pomeriggio. Sole in Sicilia.

DOMENICA 14 AGOSTO

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con sole prevalente, cielo sereno o poco

nuvoloso e clima decisamente più caldo.

Centro: Giornata ampiamente soleggiata, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni

Sud: Possibilità di precipitazioni su Salento e provincia di Messina, poi migliorerà decisamente con sole. Bel tempo sul resto delle regioni.