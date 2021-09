METEO ABRUZZO: TEMPORALI POMERIDIANI, DOMENICA TEMPO SERENO E TEMPERATURE IN RIALZO

L’AQUILA – Nella giornata di sabato il transito di un impulso instabile in arrivo dal mar Tirreno porterà condizioni di generale instabilità anche sulle regioni adriatiche, Abruzzo compreso: dopo una mattinata con nubi irregolari ma asciutta, nel corso del pomeriggio focolai temporaleschi interesseranno l’entroterra abruzzese e i Sibillini, con qualche pioggia in sconfinamento fin verso la fascia costiera. Queste le previsioni di 3b meteo.

Da domenica, poi, si andrà rafforzando sul Mediterraneo centro-occidentale un campo anticiclonico che riuscirà a garantire condizioni di tempo asciutto pressoché ovunque, il tutto in un contesto termico tipicamente tardo-estivo.

Per oggi mattinata con nuvolosità variabile, ma in un contesto perlopiù asciutto, mentre nel pomeriggio avremo un netto aumento dell’instabilità sulle aree interne abruzzesi con rovesci e temporali a ridosso dei rilievi, in locale sconfinamento verso le coste centro-meridionali della regione.

Temperature in calo, più sensibile sui settori abruzzesi. Venti sino a moderati settentrionali, locali forti raffiche durante i temporali. Mare poco mosso, mosso al largo.

Per domenica l’alta pressione rinforza progressivamente su Marche e Abruzzo, garantendo una giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Maggiore variabilità nel corso delle ore pomeridiane sui rilievi, specie quelli abruzzesi, dove non si escludono fugaci piovaschi. Quadro termico gradevole con massime comprese tra 24 e 28°C. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.