METEO ABRUZZO: TORNA ALTA PRESSIONE, CIELO SERENO E FOSCHIA, MA TEMPERATURE IN DIMINUZIONE

L’AQUILA – Rimonta dell’alta pressione con cielo prevalentemente soleggiato salvo qualche volta sull’aquilano con locali foschie tra notte e mattino.

Temperature massime oggi non superiori ai 17°, minime notturne nell’entroterra aquilano intorno ai 2°

In Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili occasionali rovesci nel Chietino, in spostamento verso il vicino Molise, in attenuazione nel corso della mattinata con ampie schiarite. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica ma la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa; dal pomeriggio/tardo pomeriggio, inoltre, è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone in nottata e nelle prime ore della mattinata di giovedì, con possibili occasionali precipitazioni sparse.

Temperature più vicine alle medie del periodo, minime anche negative specie nelle valli, clima mite al pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Massime entro i 18-19°C. Mare da mosso a poco mosso.

Sulla base dei dati attuali, inoltre, anche nel fine settimana potranno manifestarsi episodi di instabilità al centro-nord e sul settore adriatico, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica in quota che determineranno anche un progressivo calo delle temperature.