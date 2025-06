METEO ABRUZZO: TORNA BEL TEMPO, SOLE E TEMPERATURE FINO A 36 GRADI NELLE AREE INTERNE

L’AQUILA – Da oggi anche in Abruzzo, generale miglioramento del tempo, anche se persisterà a tratti locale instabilità di calore pomeridiana nelle aree interne appenniniche. Temperature in nuovo progressivo incremento con punte fino a 35-36° sulle zone interne.

Un campo di alte pressioni abbraccia infatti la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche e sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sui massicci centrali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Mare poco mosso.