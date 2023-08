METEO ABRUZZO: TORNA IL BEL TEMPO, TEMPERATURE IN AUMENTO E WEEKEND CON IL SOLE

L’AQUILA – Poppea lascia la penisola, e il tempo da oggi migliora grazie ad una rimonta graduale dell’alta pressione che si farà più forte nel fine settimana, con temperature in aumento verso valori tipici della tarda estate con caldo non eccessivo.

Queste le previsioni di 3bmeteo.it

Ci attende quindi un tempo più stabile, con maggior presenza di sole tra giovedì e domenica seppur non mancheranno annuvolamenti specie nelle zone interne appenniniche, con residui localizzati piovaschi o rovesci. Possibile nuova intensificazione del caldo nel corso della prossima settimana ma ancora da confermare

Anche in Abruzzo, nelle prossime ore tornerà a splendere il sole, specie al mattino, tuttavia, pur in graduale attenuazione, le correnti atlantiche potranno favorire lo sviluppo di addensamenti pomeridiani anche sulle regioni centrali, specie sulle zone montuose e collinari, con possibili rovesci sparsi in attenuazione in serata.