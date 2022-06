METEO ABRUZZO: TORNA IL GRANDE CALDO AFRICANO, NEL FINE SETTIMANA TEMPERATURE FINO A 35°

L’AQUILA . L’alta pressione si rinforza in maniera decisa a garantire una giornata con tempo stagione con cieli in prevalenza sereni. Modesti annuvolamenti diurni a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature in ulteriore rialzo, massime fino a 30-32°C sulle zone interne, più fresco sui litorali. Venti deboli, in regime di brezza. Mari poco mossi.

Queste le previsioni di 3 b meteo.

Nei giorni successivi torna a rinforzarsi l’alta pressione nord africana, attesa una nuova ondata di calore per il prossimo fine settimana con massime fino a 33-35°C sulle zone interne. Restate aggiornati attraverso il nostro sito!