METEO ABRUZZO: VERSO IL SERENO MA PERICOLO GHIACCIO, SCUOLE CHIUSE IN DIVERSI COMUNI

CHIETI – Scuole chiuse oggi in diversi comuni abruzzesi per pericolo ghiaccio a causa del maltempo che sta attraversando la regione in queste ore, seppure in miglioramento.

Al momento i Comuni che hanno disposto le ordinanze di chiusura sono quelli di Sulmona, Introdacqua, Lanciano, Castel Frentano, Guardiagrele, Altino, Casoli, Castiglione Messer Marino, Penne.

Dopo il freddo e la neve di questi ultimi giorni, le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, tuttavia si prevedono gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie tra stasera e la mattinata di martedì, mentre nei prossimi giorni assisteremo ad un ulteriore graduale aumento delle temperature,

In Abruzzo nelle prossime ore si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti a ridosso dei rilievi che si affacciano sul versante adriatico e sulle zone alto collinari con possibili residue nevicate, in attenuazione nel corso della giornata. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica e localmente nell’Aquilano con ampie schiarite ma con temperature decisamente al disotto delle medie stagionali.

Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità nel Teramano e nel Pescarese, tuttavia nel Chietino, in particolare nel Vastese, saranno possibili residui addensamenti con possibili nevicate, in ulteriore attenuazione entro la serata-nottata.

A Sulmona (L’Aquila) oggi sono sospese le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido d’infanzia. La misura è stata disposta con ordinanza dal sindaco Annamaria Casini, di concerto con i dirigenti scolastici cittadini, a titolo prudenziale, in ragione del pericolo di ghiaccio, in merito alle rigide temperature attese nella notte.

Anche a Introdacqua (L’Aquila), sono sospese le attività didattiche con conseguente chiusura dell’edificio scolastico. La misura è stata disposta con ordinanza del sindaco, Cristian Colasante, a titolo prudenziale, in ragione del pericolo di ghiaccio, in merito alle temperature glaciali previste la prossima notte. “In occasione della chiusura – informa l’assessore con delega alla Scuola, Carla Di Benedetto – verrà effettuata una sanificazione straordinaria dell’intero plesso scolastico per contrastare la diffusione del Covid-19″.

A Lanciano (Chieti) il sindaco Mario Pupillo ha emesso un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per domani per le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia. Il piano neve, entrato in azione da ieri mattina con mezzi spazzaneve e spargisale, ha reso percorribili con attrezzatura adeguata le principali vie d’accesso e uscita dalla città: tuttavia, in via prudenziale e in considerazione delle temperature rigide attese nelle prime ore del mattino di domani lunedì 15 febbraio, che comportano un elevato rischio di formazione di ghiaccio sui marciapiedi e sulle strade, è stata assunta la decisione di sospendere per domani le attività didattiche in presenza degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, della primaria e della prima media. Le altre scuole proseguono la didattica a distanza come da ordinanza regionale del presidente Marco Marsilio, che ha posto l’intero territorio delle Province di Chieti e Pescara in zona rossa a partire da domenica 14 febbraio.

A Guardiagrele (Chieti) anche il sindaco, Donatello Di Prinzio, ha firmato un’ordinanza che sospende le attività educative e didattiche per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado che svolgono attività in presenza.

A Castel Frentano (Chieti), dove già era stata disposta la chiusura per il Carnevale (martedì 16 febbraio), il sindaco Gabriele D’Angelo ha deciso di sospendere le attività anche nell’istituto comprensivo e nella scuola materna Caporali, “a causa dell’impossibilità di garantire la totale rimozione della neve e della formazione di ghiaccio dovuta al previsto gelicidio e brusco calo delle temperature abbondantemente sotto lo zero”.

Sempre in provincia di Chiet,i stessa decisione anche dai sindaci di Altino, Vincenzo Muratelli, e Casoli, Massimo Tiberini, dopo essersi confrontati con la dirigente scolastica Serafina D’Angelo. Oggi sarà sospesa l’attività didattica per le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado (solo classi prime).

Anche a Castiglione Messer Marino (Chieti), il sindaco, Felice Magnacca, ha ritenuto di dover sospendere le attività didattiche e chiudere la scuola nella giornata di oggi

Anche a Penne (Pescara), alla luce del nuovo bollettino meteo diramato dal Dipartimento di Protezione civile regionale, che prevedono nelle prossime ore ancora condizioni meteo avverse, il sindaco Mario Semproni – con ordinanza 6 del 2021 -, ha sospeso l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine grado nonché le attività dell’asilo nido solo nella giornata di lunedì 15 febbraio. Per informazioni è possibile contattare il Centro operativo comunale al seguente numero di telefono: 348/3973986. Attualmente, sulle strade cittadine, sono all’opera i mezzi spargisale al fine di ridurre la formazione di ghiaccio nelle ore notturne.

