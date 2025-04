METEO ABRUZZO: TORNA IL SERENO, PASQUA CON IL SERENO, RANNUVOLAMENTI POSSIBILI A PASQUETTA

Va scemando la perturbazione atlantica che ha interessato l’Abruzzo negli ultimi giorni, con temperature rigide, forte vento e precipitazioni: oggi in regionale la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, il cielo si potrà vedere spesso irregolarmente nuvoloso e soltanto sulle zone più interne ci potrà essere qualche pioggia. Temperature massime fino a 16 17 gradi, minime stazionarie.

Domani pressione in aumento e la vigilia di Pasqua trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 18 19 gradi, valori notturni che non subiranno grosse variazioni.

Per il lunedì di Pasquetta tempo variabile, con possibili rannuvolamenti nel pomeriggio-sera di Pasquetta.

