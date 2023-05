METEO ABRUZZO: TORNA IL SERENO, TEMPERATURE IN PROGRESSIVO AUMENTO, MA ANCHE TEMPORALI SPARSI

L’AQUILA – Nel corso dei prossimi giorni assisteremo all’affermazione di un campo di alta pressione con temperature in deciso aumento, sino a sfiorare anche i 26/28 gradi nelle aree interne lontane dal mare. Tuttavia il campo barico non troppo elevato consentirà locali infiltrazioni instabili, con rovesci e temporali nelle zone interne appenniniche, mentre lungo le coste avremo condizioni meteo più asciutte e stabili.

In Abruzzo, per oggi, prevede Abruzzometeo.it, si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite lungo le aree costiere, mentre annuvolamenti interesseranno le zone collinari, alto collinari e montuose, con possibilità di rovesci a carattere sparso, in estensione verso la Marsica e l’Aquilano. Nel pomeriggio aumenterà la probabilità di assistere allo sviluppo di addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, dalla Marsica, dall’Alto Sangro (localmente nell’Aquilano), tenderanno ad estendersi verso il vicino Lazio, attenuandosi in serata e in nottata.