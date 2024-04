METEO ABRUZZO: TORNA LA NEVE IN QUOTA, TEMPERATURE IN PICCHIATA ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI

L’AQUILA – Dopo il caldo anomalo che ha connotato buona parte dell’inverno, ieri è tornata la neve sulle montagne abruzzesi, a partire dai 1400-1500 metri di quota. Nevicate previste anche nelle prossime ore e a quote più basse. A Campo Imperatore la temperatura è scesa sotto i 5 gradi. Intense nevicate anche sul valico di Passo Godi, tra Scanno e Villetta Barrea e sulla Majella. Preoccupazione a valle per le gelate che possono colpire gli alberi da frutto e anche altre colture già in fiore. Oggi temperature dai 4-12 gradi nell’aquilano, ai 7-15 gradi delle altre province.

L’Italia e l’Abruzzo continuano ad essere interessate da condizioni di instabilità favorite dalla discesa di masse d’aria fredda di origine nord atlantica che hanno provocato un generale calo delle temperature in tutte le regioni.

Un impulso di aria fredda proveniente dalla Francia scivolerà sui mari occidentali e provocherà un ulteriore aumento dell’instabilità anche sulle regioni centrali, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci, possibili temporali e nevicate sui rilievi con quota neve in calo intorno ai 900-1000 metri tra oggi e la giornata di venerdì.

Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto tra venerdì pomeriggio e le prime ore della mattinata di sabato. Una nuova perturbazione raggiungerà il centro-nord tra sabato e domenica portando un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle regioni centrali, con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco e nevicate sui rilievi appenninici.

Alla base dei dati attuali, inoltre, l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nei primi giorni della prossima settimana: per ora l’alta pressione sembra destinata a rimanere lontana dal Mediterraneo e dalla nostra penisola.