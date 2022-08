METEO ABRUZZO: TORNA L’ANTICICLONE AFRICANO, DA MERCOLEDI’ TEMPERATURE FINO A 40 GRADI

La prima settimana di agosto, secondo le previsioni del sito meteo.it, sarà caratterizzata da una nuova ondata di caldo africano portata dall’anticiclone.

Più caldo già da oggi, ma l’escalation delle temperature comincerà mercoledì e culminerà tra giovedì e domenica.

Il sole sarà prevalente in tutte le regioni e soltanto sulle Alpi del Triveneto, specie sui settori di confine, potranno verificarsi, dal tardo pomeriggio, occasionali brevi rovesci o veloci temporali di calore. L’avanzata dell’anticiclone africano raggiungerà prima le regioni centrali, quindi quelle settentrionali e infine le meridionali.

In Abruzzo si prevedono nelle prossime ore condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in miglioramento in serata e in nottata.

Nella giornata di martedì è previsto un nuovo aumento dell’instabilità pomeridiana, specie sulle zone interne e montuose con addensamenti e possibili rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata. Poi tra mercoledì e giovedì comincerà a farsi sentire l’anticiclone africano.

Le temperature inizieranno a essere roventi al Centro con 35-36 gradi centigradi attesi a Firenze, Roma e Terni, successivamente raggiunte anche al Nord a Milano, Bologna, Mantova, Padova.

Da metà settimana in poi si avrà un ulteriore aumento termico ed ecco quindi arrivare i 38 gradi a Firenze, Roma, Bologna, Milano, Padova; 39 gradi a Pavia, Terni, e anche 40 gradi sulle zone interne della Sardegna.

Nel dettaglio, oggi al Nord sole prevalente, al Centro bel tempo e caldo e al Sud nubi sui rilievi. Martedì, al Nord soleggiato e caldo nella norma, al Centro sole e caldo a tratti intenso, al Sud soleggiato. Mercoledì 3 al Nord sole e caldo in aumento, al Centro sole e caldo intenso, al Sud soleggiato, caldo nella norma.