METEO ABRUZZO: TREGUA MALTEMPO STA PER FINIRE, DA STASERA ANNUVOLAMENTI E NEVE ANCHE A BASSA QUOTA

L’AQUILA – La tregua dal maltempo è finita. Nelle prossime ore una nuova perturbazione alimentata da aria fredda e sospinta da forti venti di Libeccio raggiungerà molte regioni. Il team de iLMeteo.it informa che il tempo peggiorerà già da oggi sulla Sardegna con cielo coperto e isolati piovaschi, successivamente le nubi aumenteranno decise pure su Liguria centrale e orientale, Toscana, Lazio, Campania e coste del basso tirreno (calabresi e siciliane). Col passare delle ore le precipitazioni diventeranno via via più frequenti sull’alta Toscana, sullo spezzino ed entro sera su Sardegna, Lazio e Campania. Rovesci intensi e temporali in nottata interesseranno le medesime regioni mentre comincerà a piovere anche in Emilia Romagna e in Veneto.

La giornata di oggi in Abruzzo partirà bene con sole e primi annuvolamenti iniziando dai settori occidentali appenninici ancora temperature minime però piuttosto basse su basse Marche e Abruzzo con diffuse gelate; peggiora nel pomeriggio sera con nubi e prime piogge. Da giovedì è poi atteso l’arrivo progressivo di una nuova perturbazione responsabile di un nuovo peggioramento del tempo, anche marcato sull’Abruzzo occidentale e neve a quote di medio-alta montagna. Quota neve che tornerà a calare a quote di bassa montagna tra venerdì e domenica.