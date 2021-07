METEO ABRUZZO: ULTIME PIOGGE NELL’ABRUZZO MONTANO, POI TORNA OVUNQUE IL BEL TEMPO

TERAMO – La circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi tende a esaurire i propri effetti allontanandosi dal medio versante adriatico.

In base alle previsioni di 3bmeteo, oggi dunque ultime piogge, anche di carattere temporalesco nelle aree interne e montane con temperature anche di 8° sulla Maiella, mentre tempo parzialmente nuvoloso, tendente al miglioramento sulla costa, con temperature tra i 26° e 28°.

Venti moderati-tesi nordoccidentali con mare mosso.

Domani martedì alta pressione in rinforzo e deciso miglioramento, a garanzia di una giornata più stabile e soleggiata sul medio versante adriatico. Da segnalare solo residua variabilità la notte e al mattino sull’Abruzzo, in rapido diradamento. Temperature in aumento, clima più caldo ma comunque sempre molto gradevole. Venti residui nordoccidentali. Mare mosso.