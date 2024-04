METEO ABRUZZO: UN AUTOMOBILISTA, “QUESTA NOTTE NO SPAZZANEVE SU A24 ALL’USCITA GALLERIA SAN ROCCO”

L’AQUILA – “I display dell’autostrada A24 segnalavano questa notte spartineve in azione che però non si sono visti, e all’uscita della galleria di San Rocco, in direzione Roma, e fino all’uscita per la Valle del Salto, la carreggiata era ricoperta da uno strato di neve, con serio rischio di incidenti”.

La testimonianza arriva da un lettore di Abruzzoweb, in viaggio per la capitale in una notte in cui il ciclone atlantico ha riportato anche in Abruzzo freddo e neve in alta quota, imbiancando le cime della Maiella e del Gran Sasso, e delle altre vette dell’appennino abruzzese, con temperature ai Piani di Pezza sotto i 10 gradi.

Nella notte e in queste prime ore del mattino la neve si è spinta anche sotto i 900 metri, con temperature che si mantengono dagli 0 ai 3 gradi. Un miglioramento del tempo è atteso dal pomeriggio.

La concessionaria Strada dei Parchi, a causa delle avverse condizioni meteo ha annullato questa notte la chiusura al traffico della tratta autostradale da Assergi – Colledara a San Gabriele in direzione Teramo