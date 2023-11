METEO ABRUZZO: VENERDI’ IN ARRIVO PERTURBAZIONE ATLANTICA CHE INTERROMPERA’ L’ESTATE DI SAN MARTINO

L’AQUILA – Estate di San Martino verso la fine: già nella serata di giovedì si scorgeranno le avvisaglie di un peggioramento a partire Nordovest, in Sardegna e sull’alto Tirreno per l’avvicinamento di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. La nuvolosità andrà aumentando nella notte tra giovedì e venerdì anche in Abruzzo.

L’aria più fredda dalle alte latitudini europee scaccerà dunque quella calda presente da inizio settimana, determinando un ridimensionamento delle temperature soprattutto in quota. In ogni caso si prevede che il weekend tornerà all’insegna del bel tempo.

Oggi in Abruzzo, prevede Abruzzometeo.it, si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti più compatti interesseranno le zone interne e montuose ma senza fenomeni rilevanti. Soffieranno ancora venti di Libeccio con Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali entro il pomeriggio. Dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso il settore adriatico, con possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone montuose e sul versante adriatico: in particolare addensamenti consistenti potranno interessare il Teramano, il Pescarese e il Chietino dalla tarda mattinata e nel pomeriggio-sera con rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, in miglioramento in tarda serata-nottata. Nuvolosità in aumento nella giornata di giovedì.