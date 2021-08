METEO ABRUZZO: VORTICE FREDDO DALLA SCANDINAVIA, TEMPORALI SPARSI, DOMENICA TORNA IL SOLE

L’AQUILA – L’Abruzzo è in queste ore interessato da una circolazione ciclonica con perno sul Nordest Europa, dove scenderà un vortice freddo dalla Scandinavia. Il vortice freddo in arrivo dalle Alpi porterà oggi rovesci e temporali sparsi specie tra pomeriggio e sera, localmente di forte intensità. Domenica però il tempo migliora.

Come prevede 3bmeteo, oggi previsti rovesci e temporali sparsi specie tra pomeriggio e sera, localmente di forte intensità. Temperature in ulteriore calo, ben al di sotto delle medie del periodo, con massime in genere non superiori ai 23-25°C, salvo qualche punta superiore su basso Abruzzo nel primo pomeriggio.

Domenica pressione in rialzo per una giornata in prevalenza soleggiata, pur con residua variabilità tra notte e mattino associata a qualche fugace piovasco non escluso specie lungo le coste. Al pomeriggio brevi acquazzoni possibili sull’Appennino abruzzese. Temperature in calo nei minimi, frizzanti all’alba localmente anche sotto i 15°C, massime su valori inferiori alle medie del periodo, in genere comprese tra 22 e 25°C.