METEO ABRUZZO: WEEK END CON IL SOLE. LA PROSSIMA SETTIMANA ANTICICLONE PORTA IL GRANDE CALDO

PESCARA – Un campo di alte pressioni abbraccia l’Abruzzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche e massicci centrali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare mosso.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nei prossimi giorni, tenderà ad espandersi ulteriormente verso le nostre regioni centro-meridionali, favorendo un progressivo aumento delle temperature che si porteranno ben al di sopra delle medie stagionali.

L’anticiclone garantirà un tempo pressoché soleggiato e temperature in progressiva ascesa. Con la nuova settimana l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente con massime pienamente estive e punte over 30°C sulle pianure interne. Resta aggiornato sulle nostre piattaforme.