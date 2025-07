METEO ABRUZZO: WEEKEND CON IL SOLE, TEMPERATURE MASSIME INTORNO A 30 GRADI

L’AQUILA – Un campo di alte pressioni abbraccia l’Abruzzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Temerature massime nel pomeriggio tra i 28 3 30 gradi tra i 15 e 21 gradi nelle ore notturne.

Nello specifico su litorali, subappenninche e sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sui massicci centrali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali;