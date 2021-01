METEO ABRUZZO: WEEK END CON LA NEVE, A L’AQUILA E TERAMO PRECIPITAZIONI A BASSA QUOTA

L’AQUILA – Una nuova circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale attraverserà da oggi e fino a mercoledì le regioni centro meridionali Abruzzo compreso, portando maltempo diffuso.

Già a partire da oggi pomeriggio previste sulla dorsale appenninica precipitazioni nevose ad a iniziare dai 600-700 metri di altitudine. Probabilità di neve o nevischio anche a L’Aquila, Avezzano

Anche nella giornata di domenica il maltempo resterà protagonista con rovesci diffusi e nevicate oltre i 900-1200 metri, ma nelle ore serali verso i 600-700 metri nel teramano e e nell’aquilano.

All’inizio della prossima settimana si conferma un rinforzo dell’alta pressione a partire dal Nord che successivamente coinvolgerà anche il Centro e, da metà settimana, probabilmente anche il resto d’Italia. Tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio avremo ancora dell’instabilità residua soprattutto al Sud, poi le condizioni meteo andranno incontro ad un miglioramento anche in queste zone. Non si escludono altre precipitazioni nevose a bassa quota in Abruzzo, ma di blanda intensità prima del miglioramento del tempo previsto per mercoledì.

