METEO ABRUZZO: WEEK END CON TEMPO INSTABILE, DOMENICA POSSIBILI TEMPORALI

PESCARA – E’ in arrivo l’anticiclone africano, portando il primo vero caldo estivo con punte di oltre 29-30°C sulle zone interne, ma in questo weekend il tempo tornerà a peggiorare: sabato in prevalenza soleggiato ma con velature in ispessimento e qualche fenomeno su appennino abruzzese mentre domenica è atteso un peggioramento con piogge e temporali, più frequenti sulle Marche, ma in arrivo anche sull’Abruzzo. Preludio di un inizio di settimana ancora instabile e più fresco. Queste le previsioni di 3b meteo.

Per oggi alta pressione ancora presente seppur in fase di cedimento. Giornata che si mantiene stabile anche se in un contesto non sempre soleggiato per il passaggio di nubi alte, a tratti anche compatte, e qualche acquazzone in sviluppo diurno sulla dorsale appenninica. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo, punte fino a 32°C. Venti in regime di brezza prevalente. Mari poco mossi.

Per domenica la pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno. Piogge e temporali raggiungeranno così Marche e Abruzzo ad iniziare da Ovest con fenomeni a tratti anche di moderata intensità sulle interne marchigiane. Venti deboli/moderati a rotazione ciclonica. Mare da quasi calmo a poco mosso. Calo termico previsto nel corso del pomeriggio.