L’AQUILA – In Abruzzo sarà un weekend all’insegna del maltempo e da nevicate in quota, portate da un’intensa perturbazione di origine nord atlantica, sospinta da masse d’aria fredda che raggiungono la penisola iberica e il Mediterraneo.

Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto in nottata e nelle prime ore della giornata di domenica.

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulla Marsica e nell’Aquilano, dove non si escludono precipitazioni sparse. Forti venti meridionali (Libeccio) interesseranno le zone interne, collinari e montuose con probabile Garbino sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre lungo la fascia costiera tornerà a soffiare lo Scirocco. Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto in nottata e nelle prime ore della giornata di domenica, con precipitazioni in intensificazione, anche a carattere temporalesco, inizialmente più probabili sul settore occidentale della nostra regione, in particolare sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino nel corso della mattinata di domenica. Nevicate sui rilievi al disopra dei 1000-1300 metri. Peggioramento accompagnato da forti venti di Scirocco, specie lungo la fascia costiera e collinare con probabili mareggiate, attenzione. Dal pomeriggio di domenica sono attese schiarite ad iniziare dal settore occidentale, con temperature in graduale diminuzione.

