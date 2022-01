METEO, ANCORA ALTA PRESIONE SULL’ABRUZZO. TEMEPRATURE IN LIEVE CALO NEL VALORI MASSIMI

LUNEDI’: L’alta pressione sull’Abruzzo è in lieve cedimento ma riesce comunque a garantire condizioni di stabilità sull’Abruzzo, seppur in un contesto parzialmente soleggiato per la presenza di nubi basse in prossimità delle coste.

Lo si legge sul portale 3meteo.com, dove si spiega che i primi giorni del 2022 vedranno sull’Italia la presenza di un possente anticiclone nordafricano, accompagnato dalla risalita di aria eccezionalmente calda per il periodo, che renderà le giornate stabili, asciutte e ampiamente soleggiate sul comparto centrale adriatico, in particolare sui settori appenninici.

Lungo le coste invece attenzione alle nebbie e alle foschie dense, specie nelle ore notturne.

Peggioramento del tempo previsto tra il 5 e il 6 dicembre.