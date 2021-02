METEO, ANCORA GELO E NEVE SULL’ABRUZZO: INIZIA A MIGLIORARE MARTEDI’

L’AQUILA – Ancora freddo e neve sull’Abruzzo. Come si legge sul portale 3Bmeteo, è ancora ben attivo il flusso gelido siberiano sull’Abruzzo, che rinnoverà locali rovesci di neve in pianura ma a tratti anche fin sulla costa, specie in mattinata.

NEl pomeriggio ancora locali nevicate intermittenti su quelli abruzzesi, con temperature in ulteriore calo nei minimi, clima gelido in Appennino con valori sottozero anche di giorno. Venti ancora tesi di grecale, a tratti forti sulle coste e sui crinali appenninici, in lieve attenuazione. Mare molto mosso o agitato.

Da lunedì tempo più stabile grazie al rinforzo dell’alta pressione, ma non sempre soleggiato per nubi irregolari di passaggio. Clima ancora molto rigido nottetempo e al mattino con diffuse e forti gelate sull’entroterra, ma da martedì addolcimento termico, specie per quanto riguarda le massime.

Download in PDF©