METEO: TEMPO INSTABILE TRA PIOGGE POMERIDIANE E TEMPORALI

ROMA – Dal sole alla pioggia il passo è breve, almeno nei prossimi giorni in cui il cielo sereno della mattina contrasterà ancora con le precipitazioni improvvise del pomeriggio.

I temporali pomeridiani continueranno ad essere i protagonisti del meteo, colpendo anche l’Emilia-Romagna provata dall’alluvione.

Lo spiega il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, precisando che sarà interessata dalle piogge la dorsale appenninica, dall’Abruzzo all’Emilia-Romagna. Sono previste precipitazioni consistenti anche su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia e l’instabilità riguarderà anche le regioni tirreniche, dalla Toscana al Lazio alla Campania, con la caratteristica di piogge sempre pomeridiane. I temporali non mancheranno anche tra venerdì e domenica.

“I temporali pomeridiani – spiega Gozzini – sono abbastanza normali in questo periodo a causa del riscaldamento del sole la mattina, con l’alta pressione e temperature anche di 28-29 gradi che danno origine al fenomeno della convezione pomeridiana, i cosiddetti moti convettivi che a loro volta, grazie all’effetto di rafforzamento dei suoli umidi a causa delle precipitazioni delle ultime settimane, danno origine alle nuvole cumuliformi, a forte sviluppo di temporali”. Per distinguere queste nubi, “basta osservare la loro forma, che ricorda la panna montata o lo zucchero filato”.

Venerdì, in particolare, si registreranno precipitazioni in Veneto, sabato e domenica nell’arco alpino tra Lombardia, Piemonte e Veneto e, al Sud, anche in Calabria, Basilicata e Campania.

Il maltempo, afferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, è causato da una nuova perturbazione in arrivo dalla Germania che provocherà anche grandinate dall’Emilia-Romagna al Piemonte.

Per il weekend, grazie all’allontanamento del nucleo instabile definitivamente verso Francia, Spagna e Portogallo, è previsto il ritorno di un cuneo di alta pressione associato all’anticiclone delle Azzorre. Tra venerdì e domenica, le prime indicazioni sono per un miglioramento del tempo quasi ovunque, salvo qualche temporale a macchia di leopardo.