L’AQUILA – Ancora maltempo sull’Abruzzo, a causa di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale che attraverserà almeno fino a martedì le regioni centro meridionali, portando instabilità nelle zone appenniniche, con fenomeni sparsi e nevosi, specie verso le ore serali, anche a basse quote.

La neve è scesa nel capoluogo già nella giornata di ieri, coprendo strade, piazze e marciapiedi. All’Aquila ma anche in molti paesi della provincia, la nevicata è stata dapprima più intensa per poi diminuire man mano e attenuarsi nel corso della giornata. Nessun disagio particolare è stato segnalato, con la situazione che, in generale, è rimasta sotto controllo.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Centro Funzionale d’Abruzzo ha però comunicato che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha valutato una allerta gialla per la giornata di oggi su diverse regioni. Tra queste anche l’Abruzzo, ma solo nelle prossime ore si potrà vedere come evolverà la situazione.

In base alle previsioni di 3bmeteo, la fase più intensa è attesa proprio in serata, dai 500-600 metri, soprattutto nelle zone occidentali.

Lunedì residui fenomeni, mentre un temporaneo miglioramento è atteso a partire da martedì.

