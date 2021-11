METEO, ANCORA TEMPO INSTABILE SULL’ABRUZZO. DA DOMANI PIOGGE IN ARRIVO E MINIME IN CALO

L’AQUILA – Ancora tempo instabile sull’Abruzzo. Come si legge sul portare 3bmeteo.com, infatti, la tregua anticiclonica che nel corso degli ultimi giorni ha garantito tempo stabile e qualche nebbia o nube relegate alle sole vallate appenniniche, sarà breve, con nubi in aumento tra pomeriggio e sera da Ovest già tra il pomeriggio e la serata di oggi.

Già nella giornata di domani sono previste nuove piogge per l’affondo di una saccatura artica sull’Europa, che aprirà ad una fase a tratti perturbata nella prima parte della prossima settimana.

Da segnalare, si legge ancora sul portale meteo, possibili banchi di nebbia o nubi basse al mattino lungo le coste.

Tra pomeriggio e sera nuvolosità in progressivo aumento a preannunciare l’avvicinarsi della nuova perturbazione.

Temperature minime in ulteriore calo nelle vallate appenniniche con marcate inversioni termiche in quota dove invece saranno in aumento; massime in lieve ulteriore rialzo ovunque.