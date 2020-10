METEO: ANTICICLONE SUBTROPICALE SPEGNE L’AUTUNNO, TEMPO STABILE ALMENO FINO ALLA META’ DELLA PROSSIMA SETTIMANA

L’AQUILA – Si apre un weekend stabile e con temperature ben sopra la media. Come si legge infatti sul portale 3bmeteo.com, su Marche e Abruzzo, transiterà un anticiclone subtropicale che garantirà l’assenza di precipitazioni almeno fino alla metà della prossima settima.

“Tempo dunque stabile, ma non sempre soleggiato per transito di nuvolosità medio-alta, comunque non associata a precipitazioni – si legge ancora sul sito -. Da segnalare possibili banchi di nebbia nottetempo e al mattino nelle vallate appenniniche più interne, da domenica anche lungo i litorali specie tra pesarese e anconetano”.

Le temperature aumenteranno nei valori massimi, ben oltre la media, con punte superiori ai 20°C sulle zone interne, minime invece sempre localmente sotto i 6-7°C sulle vallate appenniniche con inversioni termiche.

