METEO: ARRIVA IL MALTEMPO CON PIOGGIA, VENTO E CROLLO TEMPERATURE

ROMA – Chi ha fatto il cambio di stagione negli armadi qualche maglione deve ritirarlo fuori perché si abbassano drasticamente le temperature.

“Da un fine settimana in piena estate con temperature tra i 32 e i 33 gradi, con caldo ovunque, da stasera per una settimana entrano correnti scandinave,- spiega all’Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici – quindi una massa d’aria che scende dalla Svezia che porterà un crollo delle temperature anche di 15 gradi, nel bolognese ad esempio dai 30 gradi di domenica potremmo passare a 11, 12 gradi, sarebbero 17, 18 gradi in meno”.

“Attualmente abbiamo vento forte di foehn a nord ovest, poi entrerà la bora dal triestino sull’alto Adriatico, – continua Tedici – e ora ci sono forti temporali al nord est e le temperature sono ancora miti, ma proprio da domani le temperature inizieranno a calare in maniera sensibile, anche sul versante adriatico e farà freddo ovunque e pioverà soprattutto al centro sud. Giovedì e venerdì saranno giornate invernali, tornerà anche la neve sugli Appennini, a mille metri, non abbondante, una spolverata di neve su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Toscana”.

“Quindi un ribaltone gigante per il fine settimana – conclude Tedici – c’è una nuova perturbazione dalla Svezia, quindi si aspettano altri temporali, piogge e vento sparsi da Nord a Sud e quindi le temperature purtroppo sono attese sotto le media del periodo, per la prima volta in questo 2024, fino alla fine del mese”.