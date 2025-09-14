METEO: ARRIVA L’ANTICICLONE, “UNA SECONDA ESTATE APRE LA SETTIMANA”

ROMA – Dopo l’instabilità tipica di questo periodo di transizione tra estate ed autunno, già nella mattinata di oggi, le condizioni tenderanno a migliorare su gran parte delle regioni, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Ma la vera svolta è attesa a partire da lunedì, con l’arrivo di una netta rimonta anticiclonica.

Lo spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

Sarà una settimana dal sapore prettamente estivo, o meglio, una “seconda estate”, dice il meteorologo.

L’anticiclone garantirà cielo sereno e un aumento costante delle temperature. Le massime torneranno a superare i 28°C in molte città, specialmente al Centro-Sud, ma anche al Nord si tornerà a percepire un clima caldo e soleggiato.

NEL DETTAGLIO

Domenica 14. Al Nord: stabile e tanto sole, specie al pomeriggio. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: bel tempo.

Lunedì 15. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: sole e caldo

TENDENZA: netta rimonta anticiclonica, bel tempo e più caldo.