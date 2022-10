METEO: ARRIVA L’OTTOBRATA, PER UNA SETTIMANA SOLE E TEMPERATURE FINO A 28°

ROMA- E’ in arrivo una sorta di ottobrata bis sull’Italia anche se non riguardera’ allo stesso modo tutte le regioni. Secondo ilmeteo.it, “dopo alcuni giorni dove l’autunno ha cercato disperatamente di riprendersi il suo dovuto sull’area del Mediterraneo, ora le cose tornano a cambiare. Anzi, sono gia’ cambiate visto che il fine settimana sta trascorrendo all’insegna del bel tempo e delle temperature in generale aumento specialmente per le regioni del Centro e del Sud.

Questa ennesima ed anomala parentesi di calda stabilità destinata ad affermarsi ulteriormente, e’ da ricercare nel consolidamento di un promontorio di alta pressione di matrice africana che sta avvolgendo ormai gran parte dell’area mediterranea. Nelle prossime ore dunque ci attendiamo un contesto meteo in gran parte stabile, soleggiato e con temperature in ulteriore e generale aumento con punte praticamente estive a carico delle due Isole Maggiori”.

Dal weekend e fino almeno alla fine della prossima settimana con tempo generalmente stabile per il rinforzo dell’alta pressione. Cielo sereno o al più offuscato da nubi alte in transito. Tra notte e mattina non potranno mancare nubi basse o banchi di nebbia nella valle dell’aquilano. Temperature massime in rialzo dal weekend, punte fino a 24-25°C.