METEO, ARRIVA MALTEMPO: SULL’ABRUZZO PIOGGIA E TEMPERATURE IN CALO

L’AQUILA – Il bel tempo ha le ore contate.

Come si legge sul portale Abruzzometeo.org diretto da Giovanni de Palma, sull’Italia la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, dopo aver interessato gran parte delle regioni settentrionali, si spingerà verso le regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal settore tirrenico e dalle zone appenniniche, con rovesci, temporali localmente di moderata intensità, in estension, localmente, anche sul settore adriatico di Marche e Abruzzo”.

I fenomeni saranno più probabili e frequenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, nel pomeriggio e in serata, in estensione verso la costa. In serata si assisterà anche a un generale calo delle temperature, con venti occidentali in rinforzo nelle zone montuose.

Instabilità anche nelle giornate di mercoledì e giovedì mentre, si legge ancora sul portale meteo, siamo “in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione tra venerdì e sabato”.