METEO: ARRIVA PERTURBAZIONE BALCANICA, TEMPO INSTABILE E TEMPERATURE IN DIMINUZIONE

L’AQUILA – Prosegue la fase instabile sulle Regioni precipitazioni che insisteranno per tutto il giorno in Abruzzo, a causa di una perturbazione in arrivo dai Balcani. Precipitazioni che localmente risulteranno molto intense con fenomeni anche a carattere temporalesco, specie lungo la fascia costiera.

La prossima settimana inizierà nel segno dell’inverno e che il famigerato Burian sta puntando verso l’Italia.

In Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto sul settore orientale e costiero, in particolar modo nel Chietino, nel Pescarese e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, con precipitazioni localmente di moderata intensità, localmente temporalesche, nevose al disopra dei 300-400 metri ma localmente anche a quote più basse, specie nel Pescarese e nel Chietino. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nell’Aquilano e sulla Marsica con ampie schiarite nel corso della giornata, mentre annuvolamenti e possibili nevicate interesseranno ancora l’Alto Sangro.

Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nella mattinata di domenica, tuttavia la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili precipitazioni a prevalente carattere nevoso