METEO ABRUZZO: BASSA PRESSIONE E TEMPO INSTABILE, SABATO PIOGGIA E NEVE, DOMENICA SCHIARITE

PESCARA – Una circolazione di bassa pressione rimarrà attiva per tutta la settimana sul Mediterraneo richiamando per diversi giorni umide correnti orientali sul medio versante Adriatico, piuttosto fredde. Sull’ Abruzzo si prevede oggi tempo a tratti instabile con nuvolosità frequente e occasione per piogge sparse e intermettenti in un contesto climatico relativamente freddo, tipico del periodo.

Venerdì invece giornata tra sole e nubi irregolari al mattino, ma con tendenza a peggioramento dal pomeriggio, con fenomeni diffusi di debole o moderata intensità. Temperature in lieve ripresa.

Sabato però una nuova perturbazione investirà l’Italia centrale interessando anche l’Abruzzo con molte nubi e piogge diffuse; quota neve in netto rialzo sull’Appennino complice un addolcimento termico indotto dai venti di richiamo da Sud.

Domenica infiltrazioni umide raggiungeranno la regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su litorale settentrionale e subappennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale meridionale e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.