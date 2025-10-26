METEO: BREVE TREGUA INIZIO SETTIMANA, POI TORNANO PIOGGE E TEMPORALI

ROMA – Ultime piogge nella giornata odierna, poi spazio ad una rimonta temporanea dell’alta pressione con sole e temperature miti ma da Halloween tornano piogge e temporali.

È la previsione meteo di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

“In questo periodo autunnale – spiega Gussoni – la circolazione atmosferica smette di scorrere in modo regolare da ovest a est e comincia a disegnare ampie onde: l’aria fredda inizia a scendere dal nord Europa, mentre quella mite e umida risale dal Mediterraneo. Il risultato è una continua altalena di piogge, schiarite, vento e bruschi cali di temperatura. È la firma inconfondibile dell’Autunno ormai maturo: tempo si fa più dinamico, le perturbazioni più frequenti e i contrasti termici sempre più marcati”.

Nel corso di domenica 26 sono previste le ultime piogge su Friuli Venezia Giulia, zone interne di Toscana e Lazio e sulla Campania (qui anche a carattere di temporale). Altrove invece le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento grazie alla rimonta di un temporaneo campo di alta pressione che garantirà una maggior stabilità atmosferica. Da segnalare le temperature ancora molto elevate in Sicilia dove sono previste punte massime fino a 28-29°C grazie anche ai venti caldi dai quadranti meridionali.

La nuova settimana si aprirà su questa falsariga: da lunedì 27 a mercoledì 29 la presenza dell’alta pressione porterà infatti stabilità e sole questa volta su gran parte d’Italia. Ma sarà solo una tregua temporanea.

Nella seconda parte della settimana, le correnti atlantiche torneranno a farsi sentire, spinte dalla depressione d’Islanda.

Tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, il tempo cambierà rapidamente: arriveranno piogge diffuse, temporali e venti forti, soprattutto al Centro-Nord.

“Un vero ribaltone atmosferico che ci accompagnerà verso un finale di ottobre dal sapore pienamente autunnale”, afferma il meteorologo.

NEL DETTAGLIO

Domenica 26. Al Nord: piogge su Friuli Venezia Giulia, soleggiato altrove. Al Centro: ultimi piovaschi su zone interne; più sole altrove. Al Sud: instabile in Campania, caldo estivo in Sicilia.

Lunedì 27. Al Nord: stabile ovunque, freddo al mattino. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi su Campania e Calabria, sole altrove.

Martedì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi su Calabria, bel tempo altrove.

Tendenza: stabile fino a Mercoledì, poi da Giovedì 30 forte perturbazione con piogge e temporali diffusi; neve oltre i 2000 metri di quota.