PESCARA – Abruzzo ancora rovente. Dopo le temperature record registrate nei giorni scorsi, anche oggi il termometro raggiunge valori altissimi.

Il caldo interessa sia la costa sia l’entroterra. A farla da padrone è l’afa.

Pescara è per la quarta giornata consecutiva è una delle città italiane con il bollino rosso del ministero della Salute. Anche per domani e dopodomani nel capoluogo adriatico è previsto il livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio.

Secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, oggi sono stati raggiunti 38,8 gradi a Castiglione a Casauria (Pescara), i 38,2 a Bussi sul Tirino (Pescara) e i 37,7 a Popoli (Pescara).

Termometro oltre i 30 gradi anche nelle località di montagna, al di sopra dei mille metri. Nonostante le temperature elevate, il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile definisce “basso” il rischio incendi in tutte le province.

Il territorio deve fare i conti anche con l’emergenza idrica: i gestori del servizio, visti i decrementi di portata delle sorgenti e i sovra consumi causati dalle alte temperature, hanno programmato chiusure e riduzioni del flusso idrico, con conseguenti disagi per gli utenti.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org parlano di “condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Caldo e afa lungo le coste, temperature elevate sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni: tempo stabile e temperature ben al disopra delle medie stagionali almeno fino a venerdì”.