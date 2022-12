METEO: CALDO RECORD DI FINE ANNO, TEMPERATURE COME QUELLE DI MAGGIO

L’AQUILA – Clima di fine anno tipico di maggio con temperature che, all’alba, nelle regioni del Centro-Sud fanno registrare in questi giorni fino a 17 gradi.

Massime oltre i 20°C con picchi di 25 gradi attesi per Natale e Santo Stefano, e acqua del mare a 19 gradi.

Questo il quadro descritto dagli esperti del sito www.iLMeteo.it secondo il quale “come era ipotizzato già da settembre, dopo un periodo estivo eccezionale e bollente, il 2022 si appresta a diventare l’anno più caldo della storia in Italia, quantomeno dal 1800, anno in cui iniziarono rilevazioni mediamente un po’ più precise”.

L’ultima settimana dell’anno, dicono gli esperti di www.iLMeteo.it sarà calda su tutto il Paese ed andrà ad aumentare la temperatura media del 2022.

Le previsioni aggiornate mostrano come l’Anticicolone Africano rimarrà indisturbato sulla nostra Penisola almeno fino a Capodanno.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il quadro meteo è un quadro “tipico di maggio, fuori dal normale che purtroppo abbiamo vissuto anche l’anno scorso. L’Italia sta registrando temperature tipiche dell’Egitto, ad esempio Olbia è stata più calda de Il Cairo”.

Niente ciclone per San Silvestro, a differenza dei modelli precedenti di previsione. E allora sole pieno in montagna, sulle regioni adriatiche e al Sud, cieli a tratti grigi in Pianura Padana, Liguria ed Alta Toscana; caldo anomalo. Protagonista dei prossimi giorni sarà solo la pioviggine tra Liguria e Toscana. Attenzione alle valanghe sulle Alpi.

NEL DETTAGLIO – Sabato 24. Al nord: nubi in pianura, sole in montagna. Al centro: nubi basse sparse lungo il versante tirrenico, bello altrove. Al sud: soleggiato e caldo per il periodo. – Domenica 25. Al nord: grigio in pianura, pioviggine in Liguria, bello sui monti. Al centro: nubi in Toscana, meglio altrove. Al sud: sole e caldo per il periodo. – Lunedì 26. Al nord: grigio in pianura, piogge in Liguria, bello sui monti. Al centro: nubi in Toscana, meglio altrove. Al sud: sole e caldo per il periodo. – Tendenza: Anticiclone Africano indisturbato almeno fino a Capodanno

.