METEO, COLPO DI CODA DELL’INVERNO: TORNANO FREDDO, PIOGGIA E NEVE

ROMA – Da domani la primavera di allontanerà per qualche giorno, lasciando via libera a una nuova perturbazione atlantica che porterà freddo, con temperature notevolmente più basse, pioggia e neve in alta quota.

Sarà un colpo di coda dell’inverno, quello che saluterà i primi gironi della prossima settimana, rileva il meteorologo Mattia Gussoni, del sito iLMeteo.it.

“I venti diventeranno molto forti e freddi dai quadranti settentrionali, e tra lunedì e martedì il crollo delle temperature sarà anche di 10 gradi, sia nei valori massimi che minimi. Addirittura tornerà la neve a quote di alta collina, dapprima sulle Alpi e poi sugli Appennini”, osserva il meterologo.

Da domenica 26 marzo il tempo diventerà via via più nuvoloso, anche se al mattino splenderà il sole quasi ovunque.

Nella seconda parte della giornata venti di libeccio porteranno qualche rovescio dapprima in Lombardia, Liguria e Toscana, poi verso il Triveneto ed il resto delle regioni tirreniche: sulle Alpi ritroveremo un po’ di neve fresca oltre i 1200 metri.

Lunedì si prevede che un vortice carico di aria più fredda inizierà a scendere verso le regioni centro-meridionali, portando dapprima condizioni autunnali, poi invernali.

La giornata più fredda sarà martedì, quando deboli imbiancate di neve potrebbero raggiungere anche le colline abruzzesi e molisane fino ai 500 metri, mentre il resto del Centro ed il Nord verranno baciati da ampie schiarite: il cielo limpido favorirà però delle gelate tardive in Pianura Padana, seppur deboli ed isolate.

Nel dettaglio:

Domenica 26. Al Nord: peggiora con piogge dal pomeriggio, neve veloce sopra i 1200 metri. Al Centro: peggiora su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 27. Al Nord: residui acquazzoni in Romagna, migliora altrove. Al Centro: maltempo con rovesci sparsi, vento forte ed isolate nevicate sugli Appennini, a quote collinari in serata notte. Al Sud: maltempo con piogge, vento forte o a tratti di burrasca.