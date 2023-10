METEO: CON PERTURBAZIONE ATLANTICA PIOGGE E CALO TEMPERATURE, MA DOMENICA AMPIE SCHIARITE

L’AQUILA – Sull’Abruzzo imperversano le masse d’aria più fredde che hanno riportato condizioni più tipicamente autunnali. Oggi condizioni più instabili per il transito di una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni diffuse e un ulteriore calo termico. Nella giornata di domenica sono attese invece ampie schiarite, tuttavia non mancheranno addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e sul versante adriatico. Ulteriore e temporaneo miglioramento il 23 prima di nuove piogge nei giorni successivi.

Oggi in Abruzzo, prevede Abruzzometeo.it, si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, dove sono attesi rovesci sparsi, in intensificazione in mattinata, con possibili temporali, in estensione verso la Valle Peligna e, localmente, verso il settore adriatico, specie in mattinata e nel primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio la nuvolosità e i fenomeni tenderanno ad estendersi progressivamente verso su. Forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico), continueranno a soffiare su gran parte del territorio regionale, tuttavia da stasera-notte tenderanno progressivamente ad attenuarsi.