METEO: CORRENTE CALDA DEL SAHARA INVESTE L’ABRUZZO, TEMPERATURE SOPRA I 30 GRADI

PESCARA – Un flusso di corrente persistente dal cuore del Sahara verso il Mediterraneo centrale e i Balcani sta tenendo l’Italia nella morsa di un’altra ondata di caldo, con temperature roventi al Sud fino ad oggi mercoledì 30 luglio.

Da domani 1 luglio, la situazione cambierà drasticamente, con calo termico e temporali, inizialmente al Nord e successivamente in estensione anche altrove.

In Abruzzo previste temperature massimo tra i 30°-35° gradi.

Si prevedono in regione condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, provocati dal transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni.

A partire da stasera è prevista una graduale attenuazione della sabbia in sospensione in quota e, di conseguenza, il cielo tornerà ad essere finalmente limpido anche nei prossimi giorni, con afa in graduale attenuazione lungo la fascia costiera.

l’Italia sarà praticamente divisa in due: da una parte il Centro-Nord dove ci attendiamo una moderata flessione della colonnina di mercurio, ma pur sempre in un contesto caldo. Il Sud registrerà invece un’ulteriore escalation dei termometri, con picchi addirittura di 45/46°C su alcuni tratti della Sicilia. E pure sul resto delle regioni meridionali i termometri saliranno fino ad accarezzare la soglia dei 40°C, specie in Calabria, su alcuni angoli della Basilicata e sulla Puglia.