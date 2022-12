METEO: È ARRIVATA LA NEVE, PROVINCIA AQUILANA IMBIANCATA DALLE PRIME ORE DELL’ALBA

L’AQUILA – È arrivata questa notte la neve ad imbiancare anche a bassa quota la provincia aquilana con un’intensità sempre più crescente.

La perturbazione, come ha spiegato il, meteorologo aquilano Stefano Bernardi è arrivata con una direttiva ovest-est e che non ha permesso l’attivazione del flusso sud occidentale capace di alzare sensibilmente lo zero termico, complice anche il cuscinetto freddo presistente e il flusso freddo attivato sul Tirreno che hanno rappresentato un cocktail perfetto per la nevicata di stamattina.

Difficilmente la dama bianca di oggi avrà una durata allungata nel tempo visto è prevista un’altra perturbazione in arrivo per giovedì con correnti da scirocco o libeccio e, conseguentemente, forte innalzamento della quota neve.

Per ora nessun particolare disagio, e scuole aperte a L’Aquila: scrive sul profilo facebook il sindaco Pierluigi Biondi: “16 operai, 2 tecnici e 8 automezzi a lavoro da questa mattina alle 4. Prima nevicata della stagione. Scuole aperte in città: ragazze e ragazzi, tenete duro che le vacanze sono vicine!”