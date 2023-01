METEO: EPIFANIA DI NEBBIE E NUBI BASSE, PIOGGIA E NEVE DAL FINE SETTIMANA

ROMA. – Campo di alta pressione che porta condizioni meteo stabili in Italia e così sarà anche oggi, nel giorno dell’Epifania, ultima delle festività.

Attenzione però a nebbie e nubi basse anche persistenti e ai livelli di inquinamento ormai oltre la soglia su molte città dello Stivale.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un cambio di circolazione con l’arrivo della prima perturbazione dell’anno.

Piogge e acquazzoni che già sul finire del weekend dovrebbero interessare il Nord Italia per poi estendersi anche alle regioni del Centro-Sud entro l’inizio della prossima settimana. Calo delle temperature su valori comunque in linea con le medie del periodo e possibilità di neve sia sulle Alpi che lungo l’Appennino.

PREVISIONI METEO

AL NORD

Giornata con tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però molte nuvole anche basse specie su coste e pianure, maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne, da segnalare solo qualche pioviggine sulla Liguria.

AL CENTRO

Nuvole basse al mattino su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel pomeriggio con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Dalla serata tornano nebbie e nubi basse.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locali piogge al mattino sulla Sardegna occidentale, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e ampie schiarite. Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

PREVISIONI METEO PER SABATO:

AL NORD

Molte nuvole al mattino ma senza fenomeni sulle regioni del Nord, deboli piogge solo sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Tra pomeriggio e sera pioviggini in estensione anche a Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Asciutto altrove con nebbie e nubi basse su coste e pianure.

AL CENTRO

Nubi basse o banchi di nebbia al mattino su coste e pianure, maggiori spazi di sereno sui rilievi. Variabilità asciutta al pomeriggio salvo deboli piogge sull’alta Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nuvolosita’ irregolare in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi basse al mattino su Molise e Puglia, sole prevalente altrove. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.