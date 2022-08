METEO: FERRAGOSTO IN ABRUZZO CON SOLE MA CON PEGGIORAMENTO IN SERATA, ALLERTA GIALLA CENTRO-NORD

PESCARA – Ferragosto con tempo stabile e assolato in Abruzzo, ma con peggioramento in serata, mentre domani 17 agosto previsti rovesci sparsi e isolati temporali sulle zone interne. Temperature in rialzo la prossima settimana, si sfioreranno i 38-39°C.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, con nuvolosità in graduale aumento dalla tarda mattinata, ad iniziare dal settore occidentale e dalle zone montuose. Nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi sulle zone interne e montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche sparse, localmente di forte intensità, inizialmente più probabili sull’Alto Aquilano e nel Teramano, tuttavia non si escludono fenomeni in estensione anche verso il Pescarese e verso le restanti zone entro la serata. I temporali potranno localmente risultare di forte intensità ed essere accompagnati da violente raffiche di vento e da grandinate, attenzione. L’instabilità, inoltre, continuerà a manifestarsi in serata-nottata e nel corso della mattinata di martedì, inizialmente sulle zone interne e montuose, con fenomeni che torneranno ad estendersi nuovamente verso il settore adriatico nel corso della giornata; tempo in miglioramento in serata-nottata e nella giornata di mercoledì.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, lunedì 15 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di ferragosto, allerta gialla su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio.